Виталий Козловский – один из немногих знаменитостей, кто действительно сознательно пошел выполнять свой гражданский долг: защищать Родину. Хотя до февраля 2024 года артист неоднозначно говорил о Крыме и даже выступал в Москве на День победы 9 мая 2018 года. А в 2021-м рассказывал в интервью Снежане Егоровой о притеснениях русскоязычных во Львове. Впрочем, сразу после начала полномасштабного вторжения Виталий изменил свое мнение и раскаялся.

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Где сейчас находится Виталий Козловский

В июне 2023 года СМИ облетело фото, где видно, что певец сидит в военкомате с повесткой. Артиста, вопреки его звездному статусу, мобилизовали, и он без каких-либо ухищрений пополнил ряды защитников. С тех пор исполнитель делится в сети реальными кадрами жизни военных.

Сначала Виталий служил в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж" на Донбассе. В середине октября артист сообщил, что его перевели в другое подразделение, которое дислоцируется в Киеве. Теперь он служит в рядах Вооруженных сил Украины. Певец убеждает, что такая инициатива была не его, а командования.

Кроме того, по словам Козловского, он едва не погиб на фронте. Это произошло в конце ноября 2023 года. Их с собратьями позициями обстреливали оккупанты в течение 3 часов. В тот момент, как вспоминал Виталий, он уже попрощался с жизнью.

В ту ночь нас было в блиндаже пятеро. Наши позиции 2,5 часа крыли снарядами. Вокруг все горело, земля сыпалась на голову. Кто-то молился, кто-то закурил, кто-то писал сообщения своим,

- поделился воспоминаниями Козловский.

Виталий Козловский / фото из инстаграма певца

Ссора Козловского и Кондратюка

Кроме военных будней, у Виталия случилась еще одна неприятная драматическая история в это время. Сразу после мобилизации вспыхнула публичная ссора между певцом и его экс-продюсером Игорем Кондратюком.

Продюсер Вадим Лисица опубликовал пост, где заявил, что Кондратюк отбирает у Козловского его военную зарплату из-за долгов артиста. Мол, Виталий разорвал контракт и незаконно продолжал исполнять старые хиты, права на которые принадлежали Игорю. В ответ Кондратюк обвинил Козловского во лжи: якобы никакие долги он не возвращал. А сам же исполнитель настаивал, что готов выплатить всю компенсацию за незаконное исполнение песен после разрыва контракта, а также предлагал лично встретиться и заключить мировое соглашение, чтобы прекратить конфликт. Впрочем, Игорь отказался от диалога.

Как пояснил продюсер, их конфликт уже давно урегулирован согласно действующему законодательству, поэтому певцу остается только выплатить долг.

Личная жизнь Виталия Козловского

В марте 2024 года Виталий поделился радостной вестью: он женился. Это была тихая роспись. Без какого-либо пафоса.

Виталий Козловский с женой / фото из инстаграма певца

Поговаривают, что избранницей артиста стала его менеджер Юлия Бакуменко.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко / фото из инстаграма певца

Впоследствии Козловский поделился еще одной не менее радостной новостью: он готовится впервые стать отцом.

Виталий Козловский с женой / фото из инстаграма певца