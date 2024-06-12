Юноша родился 18 июня 1999 года. Билык родила сына от своей второй любви, с которым пробыла в отношениях лишь 4 года. Подробнее о жизни Глеба – далее в материале Show 24.

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Что известно о жизни парня

С юности Глеб говорил о том, что не хочет быть сыном Ирины Билыки, а хочет, чтобы его знали, как отдельную личность, Глеба Оверчука. Он собирал деньги на музыкальную группу, ведь его привлекало это направление деятельности в стиле рок.

Глеб Оверчук в детстве / Фото издания JetSetter

Кроме работы с музыкой, парень также пошел и по стопам отца и занялся моделингом. Он отрастил длинные волосы и выбрал довольно необычный стиль.

Юноша сначала зарабатывал на фрилансе, а впоследствии работал с болгарским писателем. Также увлекается рисованием, изучает область IT и звукорежиссуры.

Глеб Оверчук в детстве / Фото издания JetSetter

Глеб рассказывал, что ему нравится стиль 70-х, 80-х. Иногда люди не понимают такого образа и странно могут смотреть на улице, но юноша на это не обращает внимания. Звездная мама также высказывалась по этому поводу, отмечая, что не понимает такого стиля, потому что это как "хиппи из 60-х".

Глеб Оверчук в детстве с отцом / Фото издания JetSetter

Юноша имеет собственную группу, где играет и на барабанах, и на гитаре. Время от времени команда дает небольшие концерты и даже гастролирует.

Глеб Оверчук играет на барабанах / Фото из инстаграма парня

Личная жизнь

Долгое время Глеб встречался с Алисой. Пара познакомилась еще в школе, но долгое время они просто дружили. В интервью изданию JS он рассказал, что впервые поцеловал девушку на концерте Валентина Стрыкало под песню "Все решено, мама я гей".

Парень поделился, что сделал Алисе предложение сломанным "горлышком" от бутылки из-под пива. А впоследствии девушка сделала предложение в ответ открывалкой для пива. Родители подталкивали пару к свадьбе, однако молодые люди имели свои планы. Они делились, что хотели бы отпраздновать в Крыму, ведь Алиса – крымчанка. Однако из-за оккупации желание осталось мечтой.

Глеб Оверчук с любимой Алисой / Фото издания JetSetter

В прошлом году Глеб поделился в инстаграме романтическими фотографиями с другой девушкой, по имени Карла. Сегодня личная страница музыканта частная, поэтому нельзя посмотреть на актуальное положение дел парня.

Глеб со своей девушкой / Фото из инстаграма парня

Где сейчас находится Глеб Оверчук

Известно, что юноша поддерживает отношения, как с матерью, так и с отцом. Он также в хороших отношениях с младшим братом Табризом. Младший сын Билык родился от ее экс-возлюбленного фотографа Аслана Ахмадова. Пара прибегла к услугам суррогатного материнства.

Ирина Билык с сыном Глебом / Фото из открытых источников

Сам Глеб делился, что очень хочет, чтобы брат вырос добрым. Он показывал Табризу мультфильмы, рассказывал смешные истории.

В прошлом году в инстаграме парень отмечал свою геолокацию в Испании. Вероятно, он до сих пор проживает там.

Глеб Оверчук на митинге /Фото из инстаграма парня

Парень активно освещает тему войны в своем блоге. Публикует собрания, ходит на митинги в знак поддержки Украины.