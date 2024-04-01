Віталій Козловський – один із небагатьох знаменитостей, хто дійсно свідомо пішов виконувати свій громадянський обов'язок: захищати Батьківщину. Хоча до лютого 2024 року артист неоднозначно говорив про Крим і навіть виступав у Москві на День перемоги 9 травня 2018 року. А в 2021-му розповідав в інтерв'ю Сніжані Єгоровій про утиски російськомовних у Львові. Утім, відразу після початку повномасштабного вторгнення Віталій змінив свою думку й розкаявся.

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Де зараз знаходиться Віталій Козловський

У червні 2023 року ЗМІ облетіло фото, де видно, що співак сидить у військкоматі з повісткою. Артиста, всупереч його зірковому статусу, мобілізували, й він без будь-яких хитрощів поповнив лави захисників. Відтоді виконавець ділиться в мережі реальними кадрами життя військових.

Спочатку Віталій служив у бригаді швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж" на Донбасі. У середині жовтня артист повідомив, що його перевели до іншого підрозділу, який дислокується в Києві. Тепер він служить в лавах Збройних сил України. Співак переконує, що така ініціатива була не його, а командування.

Крім того, за словами Козловського, він ледь не загинув на фронті. Це сталося наприкінці листопада 2023 року. Їхні з побратимами позиціями обстрілювали окупанти протягом 3 годин. У той момент, як пригадував Віталій, він уже попрощався з життям.

Тієї ночі нас було в бліндажі п'ятеро. Наші позиції 2,5 години крили снарядами. Навколо все горіло, земля сипалась на голову. Хтось молився, хтось закурив, хтось писав повідомлення своїм,

- поділився спогадами Козловський.

Віталій Козловський / фото з інстаграму співака

Сварка Козловського й Кондратюка

Окрім військових буднів, у Віталія трапилася ще одна неприємна драматична історія в цей час. Відразу після мобілізації спалахнула публічна сварка між співаком і його експродюсером Ігорем Кондратюком.

Продюсер Вадим Лисиця опублікував пост, де заявив, що Кондратюк відбирає у Козловського його військову зарплату через борги артиста. Мовляв, Віталій розірвав контракт і незаконно продовжував виконувати старі хіти, права на які належали Ігорю. У відповідь Кондратюк звинуватив Козловського у брехні: нібито ніякі борги він не повертав. А сам же виконавець наполягав, що готовий виплатити всю компенсацію за незаконне виконання пісень після розриву контракту, а також пропонував особисто зустрітися й укласти мирову угоду, аби припинити конфлікт. Утім, Ігор відмовився від діалогу.

Як пояснив продюсер, їхній конфлікт вже давно врегульовано згідно з чинним законодавством, тож співаку залишається лише виплатити борг.

Особисте життя Віталія Козловського

У березні 2024 року Віталій поділився радісною звісткою: він одружився. Це був тихий розпис. Без будь-якого пафосу.

Віталій Козловський із дружиною / фото з інстаграму співака

Подейкують, що обраницею артиста стала його менеджерка Юлія Бакуменко.

Віталій Козловський і Юлія Бакуменко / фото з інстаграму співака

Згодом Козловський поділився ще однією не менш радісною новиною: він готується вперше стати батьком.

Віталій Козловський із дружиною / фото з інстаграму співака