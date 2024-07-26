Так, артистка устроила фотосессию для собственного бренда одежды. Кадры для Надежды сделали на побережье Греции.

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На снимках Мейхер продемонстрировала новую линейку своего бренда, основанного в 2016 году. Она позировала в шелковом атласном платье с цветочным принтом и комбинезоне из шелка и ручной вязки.

Интересно, что подписи к фото бренда есть как на украинском, так и на английском языках.

Надежда Мейхер показала одежду своего бренда / Фото из инстаграма meiherbymeiher_eu_ua

Для справки! Муж певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев, продолжает управлять компанией Melon Fashion Group в Санкт-Петербурге, которая не прекратила деятельность в России.

Несмотря на то, что фото знаменитости сделали в Греции, как указано в описании под кадрами, однако неизвестно где именно сейчас живет Мейхер с семьей.

Напомним, в 2014 году Надежда говорила о "братских народах" Украины и России и верила в мирное решение "конфликта", однако после начала полномасштабного вторжения она открыто поддержала Украину.

В то же время потом официальный аккаунт исполнительницы в инстаграме очистили от всех постов, включая те, где она осуждала войну. Вместо этого появилась новая страница под именем Надежда Уржумцева. На этом аккаунте звезда пишет на украинском и английском языках о духовности и самопознании.