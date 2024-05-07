Фаворит букмекеров, среди которых Украина: порядок выступлений участников первого полуфинала Евровидения
7 мая, во вторник, состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. Сегодня 15 стран смогут представить свои песни.
Евровидение-2024 состоится в Мальме, на главной сцене Malmö Arena. К тому же 7 мая мы увидим на сцене выступление alyona alyona и Jerry Heil с Teresa & Maria. Подробнее о порядке выступления всех стран в первом полуфинале, расскажет Show 24.
Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни
Порядок выступлений в первом полуфинале
7 мая в 22:00 начнется первый полуфинал конкурса Евровидение. 15 стран представят сегодня свои песни. По новым правилам в этом году впервые в полуфинале будут выступать страны "большой пятерки".
Так, сегодня вечером Великобритания и Германия споют на главной сцене конкурса. В то же время мы услышим выступление представителя страны-хозяйки нынешнего Евровидения – Швеции.
- Кипр: Силия Капсис – Liar.
- Сербия: Teya Dora – Ramonda.
- Литва: Silvester Belt – Luktelk.
- Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue.
- Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria.
- Польша: LUNA –The Tower.
- Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim.
- Исландия: Гера Бьорк – Scared of Heights.
- Словения: Raiven – Veronika.
- Финляндия: Windows95man – No Rules!
- Молдова: Наталья Барбу – In the Middle.
- Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar.
- Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood).
- Португалия: Иоланда – Grito.
- Люксембург: Тали – Fighter.
Порядок выступлений первого полуфинала Евровидения-2024 / Фото eurovision.tv
Стоит отметить, что именно представитель Хорватии Baby Lasagna является лидером букмекерских прогнозов. Ему пророчат 29% шансов одержать победу на Евровидении-2024.
Следующим идет представитель Швейцарии Nemo, который выступит во втором полуфинале конкурса. В то же время он имеет 16% шансов стать победителем нынешнего Евровидения.
Что известно о Евровидении-2024
- Долгожданное событие начнется первым полуфиналом 7 мая, а второй – состоится 9 мая. Победителя объявят 11 мая в гранд-финале.
- По состоянию на 7 мая, букмекеры прогнозируют триумф хорватскому певцу Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim. Второе место в рейтинге занимает исполнитель Nemo из Швейцарии с треком The Code, а итальянка Angelina Mango замыкает тройку лидеров.
- alyona alyona и Jerry Heil выйдут на сцену 7 мая. Они исполнят песню Teresa & Maria. Это выступление станет пятым.
- Зрители в Украине смогут наблюдать за ходом Евровидения онлайн или по телевидению через "Суспільне. Культура", Eurovision.ua и ютуб-канал "Евровидение Украина".