В то же время некоторые заметили, что на видео сцена кажется маленькой и плоской. Впрочем, большинству все нравится.
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Как выглядит сцена Евровидения-2024
Для оформления дизайнеры подобрали цветовую палитру бренда песенного конкурса и оттенки северного сияния. Над сценой можно увидеть 5 кубов, которые оформлены в сине-голубовато-розовых оттенках. Их они изобразили с помощью легкого градиента. Пол сцены подсвечивается голубым и розово-фиолетовым цветом. К тому же есть много разных прожекторов, а позади на экране можно заметить лозунг нынешнего песенного конкурса – "Объединенные музыкой".
Пусть репетиции конкурса 2024 начнутся,
– подчеркнули организаторы.
Какой будет программа Евровидения-2024
- Все мероприятия будут проходить в Eurovision Village в Фолкстерширском парке.
- Насладиться выступлениями артистов и разнообразными шоу еврофаны смогут на Euphoria Stage, Tattoo Stage и Dancing Queen Stage.
- Во время песенного конкурса будет целый ряд увлекательных выступлений. Среди них – танцевальные постановки из 90-х, вечер с участием группы ABBA, концерт хора Happy Voices, драг-шоу и выступление украинской группы Go-A. Кроме того, запланирован живой концерт Кончиты Вурст.
- Интересно, что в Мальме также будет специальная улица Friisgatan, где посетители смогут полакомиться едой и напитками.
- К тому же планируется создание небольших площадок для проведения концертов и спектаклей в районе Malmö Live и Malmö Central Station.
- Известно также, что Швеция закроет воздушное пространство над местом проведения Евровидения и будет использовать технологии для предотвращения полетов беспилотникам.