Боротьба за кришталевий мікрофон у фіналі Євробачення-2024 підійшла до завершення. Дует alyona alyona і Jerry Heil посів почесне 3 місце. Водночас перемогу здобули представники Швейцарії Nemo з піснею The Code. Детальніше про результати голосування глядачів і національного журі, розповість Show 24.

Не пропустіть Nemo – переможці Євробачення-2024: біографія тріумфаторів

Фінал Євробачення-2024: результати голосування

Швейцарія: Nemo – The Code – 591 бал Хорватія: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim – 547 балів Україна: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria – 453 бали Ізраїль: Eden Golan – Hurricane – 375 балів Ірландія: Bambie Thug – Doomsday Blue – 278 балів Франція: Slimane – Mon Amour – 445 балів Італія: Angelina Mango – La noia – 268 балів Вірменія: LADANIVA – Jako – 183 бали Швеція: Marcus & Martinus – Unforgettable – 174 бали Португалія: iolanda – Grito – 152 бали Греція: Marina Satti – ZARI – 126 балів Німеччина: ISAAK – Always On The Run – 117 балів Люксембург: Tali – Fighter – 103 бали Литва: Silvester Belt – Luktelk – 90 балів Кіпр: Silia Kapsis – Lia – 78 балів Латвія: Dons – Hollow – 64 бали Сербія: Тейя Дора – Ramonda – 54 бали Велика Британія: Olly Alexander – Dizzy – 46 балів Фінляндія: Windows 95man – No Rules! – 38 балів Естонія: 5miinust і Puuluup – (Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi – 37 балів Грузія: Nutsa Buzaladze – Firefighter – 34 бали Іспанія: Nebulossa – Zorra – 30 балів Словенія: Raiven – Veronika – 27 балів Австрія: Kaleen – We Will Rave – 24 бали Норвегія: Gåte – Ulveham – 19 балів



Результати голосування Євробачення-2024 / Скриншот з відео

Що відомо про фінал Євробачення