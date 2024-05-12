Сейчас творчество исполнителей сосредоточено на темах гендерной идентичности, психического здоровья и самопознания. Об этом Nemo также спели в своем конкурсном треке.

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Что известно о Nemo

Настоящее имя исполнителей – Немо Меттлер. Они родились 3 августа 1999 года в городе Билье, Швейцария. Певцы, которым сейчас 24 года, занимаются музыкой с раннего детства, освоив скрипку, фортепиано и барабаны.

Заметим, что в 2023 году Nemo объявил о своей небинарной гендерной идентичности и попросил называть его "они".

В 2017 году сингл Немо Меттлера Du поднял волну в социальных сетях, принеся им популярность.

Nemo – Du: смотрите видео онлайн

Швейцарская музыкальная премия Swiss Music Awards удостоила Nemo 5 наградами, закрепив их успех. Участие в известном мероприятии SRF Bounce Cypher еще больше повысила их признание в Швейцарии.

В 2020 году музыканты расширили свою карьеру, начав писать и продюсировать песни для артистов за пределами Швейцарии. Они также тогда впервые выпустили песни на английском языке.

29 февраля 2024 года стало известно, что Nemo будут представлять Швейцарию на песенном конкурсе Евровидение. Их выбрали в результате внутреннего процесса, проведенного швейцарской телерадиокомпанией SRF, комиссией, состоявшей из более 240 членов международного общественного жюри и 30 международных экспертов из 20 стран. Их песню The Code выбрали как лучшую из 472 треков-кандидатов, что в итоге и принесло победу стране на песенном конкурсе в 2024 году.