Вторая репетиция в Мальме: alyona alyona и Jerry Heil показали, как сменили образы для Евровидения

2 мая 2024, 11:22
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Общественное Евровидение

Уже совсем скоро начнется песенный конкурс Евровидение-2024. Все участники плодотворно готовятся к своим выступлениям. Так, alyona alyona и Jerry Heil провели вторую репетицию номера с песней Teresa & Maria.

В то же время девушки поделились впечатлениями после первой репетиции. По словам украинского дуэта, они решили внести в выступление несколько правок. Некоторые из них мы можем увидеть уже на второй репетиции артисток.

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Вторая репетиция украинского дуэта

На фотографиях с выступления девушек заметны определенные изменения в образах. Так, Jerry Heil надела бежевое платье, которое предварительно подрезали для удобства певицы. Дополнением образа стал стальной рюкзак, который напоминает рыцарские доспехи.


Обновленный образ Jerry Heil / Фото eurovision.tv


Jerry Heil на второй репетиции / Фото eurovision.tv

alyona alyona появилась в сером шелковом плаще. Рэперша решила не менять свой образ, в отличие от Jerry Heil.


Образ alyona alyona / Фото eurovision.tv

К тому же артистки оставили такое же освещение, которое было на первой репетиции номера.


Вторая репетиция украинского дуэта / Фото eurovision.tv

Что известно о выступлении alyona alyona и Jerry Heil

  • Украинский дуэт выступит в первом полуфинале, который состоится 7 мая. На сцену девушки выйдут пятыми.
  • alyona alyona и Jerry Heil уже прибыли в Мальме, где провели две репетиции номера с песней Тегеѕа & Maria. В то же время артистки отметили, что надо внести несколько правок к выступлению, а именно изменить длину платье Яны и потренироваться преодолевать больше ступенек, чем предполагалось.
  • Стало известно, что номер украинского дуэта поставила Таню Муиньо – известный режиссер из Одессы, которая сотрудничала не только с украинскими, но и с мировыми звездами.
  • Ставки букмекеров обновились после проведения девушками второй репетиции. Так, дуэту удалось подняться в рейтинге до четвертого места.

Автор: Влада Пономарьова