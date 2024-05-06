Заметим, что уже завтра, 7 мая, пройдет первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2024. Как известно, Украину на международной сцене представит дуэт Jerry Heil и alyona alyona с песней Teresa & Maria. Они исполнят трек как раз в первом полуфинале.
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Упала и сломала ноготь
В своих соцсетях девушки объяснили, что alyona alyona наступила на свой костюм и упала, сломав ноготь. Реперка упала буквально перед своей партией, однако быстро встала, поэтому на экране ничего заметно не было.
У меня эта кольчуга, и после репетиций она стала длиннее, чем была, потому что она тянется. Я не ожидала, что наступлю на нее. Я сломала ноготь и немного повредила свой костюм, но я жива,
– рассказала украинская рэперша.
Впоследствии исполнительница также добавила, что после этого инцидента не растерялась, а вместо этого встала и продолжила петь. Известно, что это была техническая репетиция и на результаты она не влияет.
"Любая украинская женщина так и сделала бы. Я встану и пойду, зачитаю еще лучше, потому что я уже имею опыт, как упасть и встать. Все нормально, спасибо за заботу", – сказала alyona alyona.
Alyona Alyona упала на сцене "Евровидения-2024": смотрите видео
Заметим, что в этот вечер состоялась последняя репетиция, устроенная специально для жюри, которые будут выставлять свои баллы участникам музыкального конкурса.
Ранее alyona alyona напугала фанов ухудшением самочувствия
- В конце апреля украинская артистка отметила, что стресс и дорога, длившаяся около 26 часов, негативно повлияли на ее голос, из-за чего он стал хриплым.
- Впоследствии певица поделилась, что большинство ее подписчиков верят в психосоматику. В то же время, несмотря на ухудшение самочувствия, артистка выступила на сцене Евровидения-2024 в Мальме.
- Позже alyona alyona вышла на связь в инстаграм-сториз, чтобы опровергнуть сплетни об ухудшении состояния ее здоровья. Реперка рассказала, что действительно немного захрипела. Но это только придает звучанию ее голос изюминки.