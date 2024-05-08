alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения-2024: выступление, которое пробирает до мурашек

Уже известны результаты первого полуфинала конкурса Евровидение-2024. Представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil прошли в гранд-финал, где 11 мая выступят еще раз на большой сцене.

В то же время наша страна поддерживает статус той, которая всегда выходит в финал конкурса. Украинский дуэт достойно представил свою родину на полуфинале Евровидения.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал

Украинский дуэт успешно представил государство на первом полуфинале Евровидения-2024. Так, девушки смогут посоревноваться с другими участниками уже в гранд-финале, который состоится 11 мая.

Как стало известно, во время выступления Jerry Heil травмировалась. Она поделилась с поклонниками видео из-за кулис конкурса, показала синяки на теле и травмированное колено. Деталей Яна не рассказала, лишь указала, что все хорошо, она сохраняет оптимизм.

Напомним, что на генеральной репетиции травмировалась alyona alyona. Артистка упала на сцене Евровидения, сломала ноготь и порвала наряд.

Выступление alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале: смотрите видео онлайн

Что известно о Евровидении-2024