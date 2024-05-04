Латы и порванное платье: alyona alyona и Jerry Heil рассказали о символизме образов на Евровидении
Источник:"Евровидение Украина"
alyona alyona и Jerry Heil уже провели две репетиции к песенному конкурсу Евровидение в Мальме. По этому случаю украинский дуэт признался, какой символизм скрывается за сценическими образами.
По словам девушек, они серьезно подошли к выбору костюмов. В то же время артисткам нравится мнение людей, относительно вероятного значения образов певиц.
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Какой символизм костюмов alyona alyona и Jerry Heil
Украинский дуэт поделился, что вес сценических костюмов достаточно большой. Так, alyona alyona alyona надела настоящую кольчугу, а Jerry Heil – латы. Артистки сознательно выбрали такие образы, поскольку хотят на себе прочувствовать этот символизм и позже его транслировать.
Jerry Heil призналась, что ее костюм был создан по образу Архангела Михаила. В то же время певице говорят о ее сходстве с Прометеем или Жанной Д'Арк, что действительно восхищает исполнительницу.
За референс моего костюма мы выбирали изображение защитника Архангела Михаила. Мы смотрели на его одежду, что он транслирует. Кто-то говорит, что это Жана Д'Арк или Прометей, который несет людям огонь. Мне нравятся все варианты. Это символ сильных дев, которые на своих стальных плечах несут этот мир,
– поделилась Jerry Heil.
Образ Jerry Heil / Фото eurovision.tv
Символизм костюма Jerry Heil | Фото eurovision.tv
Более того, alyona alyona рассказала, что платье Яны действительно рваное и поврежденное огнем. В то же время кольчуга реперки весит три килограмма, а для ее изготовления использовали 10 тысяч колец.
У Яны платье реально рваное и горелое. Мой кейп – у него многослойные плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас – она тяжелая, тернистая, полна таких штук, на которые ты не ожидаешь. И ты на своих плечах должна нести кучу всего, но ты встаешь, берешь в руки меч и идешь бороться,
– призналась alyona alyona.
Многослойный образ alyona alyona / Фото eurovision.tv
Кольчуга alyona alyona / Фото eurovision.tv
Что известно о выступлении alyona alyona и Jerry Heil
- Выступление девушек состоится 7 мая в первом полуфинале конкурса Евровидения-2024. На сцену они выйдут пятыми.
- alyona alyona и Jerry Heil уже прибыли в Мальме, где провели две репетиции номера с песней Тегеѕа & Maria. В то же время артистки отметили, что надо внести несколько правок к выступлению, а именно изменить длину платья Яны и потренироваться преодолевать больше ступенек, чем предполагалось.
- Стало известно, что номер украинского дуэта поставила Таню Муиньо – известный режиссер из Одессы, которая сотрудничала не только с украинскими, но и с мировыми звездами.
- Ставки букмекеров обновились после проведения девушками второй репетиции. Так, дуэту удалось подняться в рейтинге до третьего места.