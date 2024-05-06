Она не работает просто так, – alyona alyona и Jerry Heil раскрыли подробности работы с Муиньо

alyona alyona и Jerry Heil решили подробнее рассказать о сотрудничестве с всемирно известным украинским режиссером Таню Муиньо. Именно она поставила их номер на Евровидении-2024.

В то же время дуэт признался, какие ожидания были от такого сотрудничества. По словам Яны, режиссер очень простая и человечная.

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Что говорит дуэт о сотрудничестве с Муиньо

Как призналась Jerry Heil, они очень давно увлекаются творчеством Муиньо. К тому же девушки долго держали в секрете факт сотрудничества с ней.

alyona alyona рассказала, что сотрудничество с режиссером показывает главную идею песни Teresa&Maria – объединение женщин. Более того, дуэт поделился, что Муиньо была в восторге от этого трека, поэтому согласилась заняться постановкой номера.

Она сказала: "Я услышала вашу песню и я ее почувствовала. Я не работаю просто так, для меня важно почувствовать, и мне кажется, что я ее почувствовала". И все, она начала набрасывать какие-то свои идеи, свое видение. Я верю, что мечты сбываются,

– отметила рэперша.

В то же время Яна рассказала, что Муиньо не хвастается своим талантом, а наоборот – очень простая. К тому же Jerry Heil была приятно удивлена человечностью режиссера.

Когда ты смотришь на человека через призму той нереальной работы, которую она сделала, уже себе строишь в голове икону. И когда встречаешься, понимаешь, что человечность на первом месте,

– призналась певица.

Интервью alyona alyona и Jerry Heil: смотрите видео онлайн

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