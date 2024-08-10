На днях, хореограф раскрыл, что у него есть авторский метод убаюкивания ребенка. Мужчина включает разные песни и начинает танцевать с девочкой на руках.
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Теперь он опубликовал нежные фото новорожденной дочери. На кадрах Леля, одета в бежевую рубашку, лежит на своей кровати. Возле девочки стоит небольшой торт и табличка с надписью "1 месяц". В то же время на других фотографиях Евгений нежно держит ребенка на руках, тогда как Наталья позирует вместе с мужем. Также супруги показали, как играют с Лелей.
"Уже целый месяц мы твои родители. Даже не верится", – поделился Кот.
Поклонники в очередной раз выразили восторг трогательным кадрам и отметили сходство девочки с родителями.
- "Так на маму похожа уже поздравляю";
- "Какая же она красивая девочка!!! Желаю невероятной и прекрасной жизни Леле. Поздравляю с первым месяцем";
- "Магический взгляд, от которого не отвести глаз. Она особенная у вас";
- "Папина копия, как по мне. Искренне поздравляю кроху Лелю с первым месяцем! Пусть Господь хранит и благословит Вашу семью!";
- "Такая милая, пусть растет здоровенькой и радостной малышкой".
Напомним, 10 июля Евгений и Наталья впервые стали родителями дочери Лели. По словам Татаринцевой, это имя богини влюбленных молодых пар и источника любви для человеческих сердец.