На днях, хореограф раскрыл, что у него есть авторский метод убаюкивания ребенка. Мужчина включает разные песни и начинает танцевать с девочкой на руках.

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Теперь он опубликовал нежные фото новорожденной дочери. На кадрах Леля, одета в бежевую рубашку, лежит на своей кровати. Возле девочки стоит небольшой торт и табличка с надписью "1 месяц". В то же время на других фотографиях Евгений нежно держит ребенка на руках, тогда как Наталья позирует вместе с мужем. Также супруги показали, как играют с Лелей.

"Уже целый месяц мы твои родители. Даже не верится", – поделился Кот.

Поклонники в очередной раз выразили восторг трогательным кадрам и отметили сходство девочки с родителями.

"Так на маму похожа уже поздравляю";

"Какая же она красивая девочка!!! Желаю невероятной и прекрасной жизни Леле. Поздравляю с первым месяцем";

"Магический взгляд, от которого не отвести глаз. Она особенная у вас";

"Папина копия, как по мне. Искренне поздравляю кроху Лелю с первым месяцем! Пусть Господь хранит и благословит Вашу семью!";

"Такая милая, пусть растет здоровенькой и радостной малышкой".

Напомним, 10 июля Евгений и Наталья впервые стали родителями дочери Лели. По словам Татаринцевой, это имя богини влюбленных молодых пар и источника любви для человеческих сердец.