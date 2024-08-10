Днями, хореограф розкрив, що має авторський метод заколисування дитини. Чоловік вмикає різні пісні й починає танцювати з дівчинкою на руках.

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Тепер він опублікував ніжні фото новонародженої доньки. На кадрах Леля, вбрана у бежеву сорочку, лежить на своєму ліжку. Біля дівчинки стоїть невеликий торт і табличка з написом "1 місяць". Водночас на інших світлинах Євген ніжно тримає дитину на руках, тоді як Наталія позує разом з чоловіком. Також подружжя показало, як грається з Лелею.

"Вже цілий місяць ми твої батьки. Аж не віриться", – поділився Кот.

Прихильники вкотре висловили захват зворушливим кадрам і відзначили схожість дівчинки з батьками.

"Так на маму схожа вже вітаю";

"Яка ж вона красива дівчинка!!! Бажаю неймовірного і прекрасного життя Лелі. Вітаю з першим місяцем";

"Магічний погляд, від якого не відвести очей. Вона особлива у вас";

"Татова копія, як на мене. Щиро вітаю крихітку Лелю з першим місяцем! Нехай Господь береже і благословить Вашу сім'ю!";

"Така мила, хай росте здоровенькою і радісною малечею".

Нагадаємо, 10 липня Євген і Наталія вперше стали батьками доньки Лелі. За словами Татарінцевої, це ім'я богині закоханих молодих пар та джерела любові для людських сердець.