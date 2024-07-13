Гимнастка недавно поделилась первой семейной фотографией втроем. На кадре Евгений и Наталья нежно держат девочку на руках и с любовью смотрят на нее.

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Сначала пара не хотела раскрывать имя новорожденной дочери, поэтому предложили своим поклонникам угадать его. Человек, который назовет правильный ответ, получит подарок от Натальи. Татаринцева сообщила, что уже определила победителя, который написал ей имя ребенка.

Как оказалось, супруги назвали дочь – Леля. По словам тренера, это имя считается богиней влюбленных молодых пар и источником любви для человеческих сердец. Пара еще до рождения ребенка знала, как назовет своего первенца.

Леля выглядит как молодая, чрезвычайно красивая девушка, украшенная цветами, венками и травами. Она особенно благосклонна к молодым девушкам, является их заступницей и хранительницей. Именно девушки проводили обряды в ее честь. Леля связана с весенним воскресением природы, цветами, началом полевых работ. Именно это имя нашей принцессы,

– рассказала Наталья.

Напомним, 10 июля Евгений Кот и Наталья Татаринцева впервые стали родителями. Гимнастка рожала в одной из частных больниц Украины. По словам тренера, роды были сложными.