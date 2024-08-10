Исполнитель, который вскоре в третий раз станет отцом, посвятил жене стихотворение. В строках он выразил свои чувства избранницы.
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Монатик опубликовал редкое черно-белое фото с Ириной. Пара предстала в похожих образах, улыбаясь в камеру. В то же время артист обратился к жене и поздравил ее с днем рождения. В стихотворении мужчина описал свою любовь к любимой и поблагодарил ее за каждый день, проведенный вместе.
"Не беги так быстро, подожди.
Ты всегда чище воды.
Если так, то выпить дай.
Небо ты к ней отведи.
Если так, то что я без воды?
Я пустыня, что потолок изучает.
Быстрее ветра я, и быстрее ты.
Быстрее ты построишь все мосты.
Быстрее за тобой буду идти.
Быстрее я от боли буду уходить.
Там будет пламя.
Только твое имя.
Вечно под кожей.
Ты быстрая, но неутомимый я.
Когда так.
Когда так, то ты быстрая моя.
И даже если небо разбилось,
И следы все замело снегом,
Если время посмеет твое имя затерять.
(Время не сможет стереть твое Имя).
И даже если земля угасает,
и на ней ни души уже нет,
Я тебя не забуду.
Я тебя найду.
Я тебя догоню и буду любить.
Я тебя найду и буду любить.
С днем рождения, моя I.V. Ты – вся моя жизнь", – обратился Монатик.
Напомним, на днях супруги сообщили, что ждут пополнения в семье. Артист с женой уже воспитывает двух сыновей – Даниила и Платона, впрочем, теперь готовится стать отцом в третий раз. Пара опубликовала чувственные фото, на которых виднеется беременный живот Ирины.