Джамала порадовала новыми фото новорожденного сына: редкие кадры Алима
Источник:Джамала
В конце мая певица Джамала стала мамой в третий раз. Она впервые показала полностью своего новорожденного сына Алима.
В последнее время артистка довольно часто делится с поклонниками фотографиями ребенка. Так, недавно исполнительница устроила фотосессию для малыша.
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В своих соцсетях Джамала опубликовала новый кадр с Алимом. На фото певица одета в голубую футболку, синие джинсы и кепку. В то же время Алима завернули в белое одеяло и одели ему шапку на голову.
Победительница Евровидения-2016 нежно держит сына на руках, пока тот, вероятно, спит. Артистка счастливо улыбается, глядя на малыша. К тому же лицо ребенка Джамала пока не показывает.
"Спасибо", – выразила благодарность врачам певица.
Джамала полностью показала сына / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о детях Джамалы
- В браке с Бекиром Сулеймановым артистка родила троих сыновей. Их зовут – Эмир-Рахман, Селим-Гирай и Алим.
- Самого младшего ребенка она родила 24 мая этого года.
- По словам Джамалы, третья беременность прошла тяжелее всех. Дело в том, что исполнительница продолжала активно заниматься благотворительностью и выступать на различных мероприятиях, несмотря на сильный токсикоз.
- Рожала она в Украине, и, как призналась, с мужем планировала партнерские роды.
- Недавно звезда поделилась со своими поклонниками трогательными кадрами с первых прогулок с новорожденным сыном. Фотографии растрогали сеть и вызвали положительную реакцию у пользователей.