Джамала порадовала новыми фото новорожденного сына: редкие кадры Алима

В конце мая певица Джамала стала мамой в третий раз. Она впервые показала полностью своего новорожденного сына Алима.

В последнее время артистка довольно часто делится с поклонниками фотографиями ребенка. Так, недавно исполнительница устроила фотосессию для малыша.

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В своих соцсетях Джамала опубликовала новый кадр с Алимом. На фото певица одета в голубую футболку, синие джинсы и кепку. В то же время Алима завернули в белое одеяло и одели ему шапку на голову.

Победительница Евровидения-2016 нежно держит сына на руках, пока тот, вероятно, спит. Артистка счастливо улыбается, глядя на малыша. К тому же лицо ребенка Джамала пока не показывает.

"Спасибо", – выразила благодарность врачам певица.



Джамала полностью показала сына / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о детях Джамалы