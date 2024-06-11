Исполнительница Анастасия Прудиус, более известная как KOLA, открыто рассказывает об отношениях со своим мужем. Пара находится на расстоянии, ведь он проживает в Израиле.
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В Израиле также живут дети Вячеслава от предыдущих отношений – Шон и Адам. KOLA призналась, что нашла с ними контакт – они находятся в хороших дружеских отношениях.
В очень классных отношениях. Они – мои друзья, я их очень люблю. Шон и Адам, привет,
– сказала певица.
Звезда призналась, что готова к тому, чтобы самой стать мамой. Однако когда именно это произойдет – неизвестно. По этому вопросу KOLA отдалась в руки судьбы.
Что известно о браке KOLA
- Певица впервые встретила своего избранника летом 2022 года на благотворительном концерте. Уже через несколько месяцев Вячеслав сделал артистке предложение. Звезда сначала долго обсуждала с мужем их будущее, ведь он проживает в Израиле. А впоследствии согласилась.
- Вячеслав и Анастасия сыграли тихую и скромную свадьбу в Праге в кругу родных. Об этом никто не знал – только впоследствии артистка рассказала о своей личной жизни на интервью с Машей Ефросининой.
- У пары отношения на расстоянии, поэтому KOLA часто делится секретами крепкого брака. Это любовь, уважение и искреннее желание быть рядом.