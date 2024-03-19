Такие подробности певица рассказывает впервые после известия о беременности. В то же время учитывая заметно округлый живот знаменитости, можно сделать вывод, что малыш появится на свет уже скоро.
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Где Джамала будет рожать третьего ребенка
Исполнительница пока планирует рожать в Украине.
Всегда планируем партнерские роды. Мы делали это первый раз, второй и надеюсь, что будет и третий,
– рассказала артистка.
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Что известно о беременности Джамалы
- О своей третьей беременность исполнительница объявила накануне Национального отбора, где она была в роли судьи.
- В то же время знаменитость со своим мужем Бекиром Сулеймановым уже воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана и Селима-Гирая. Старшему вскоре исполнится 6 лет, а младшему – четыре.
- После начала полномасштабного вторжения дети исполнительницы жили с сестрой звезды в Турции. Впоследствии уже с мамой они переехали в Польшу, где даже пошли в детский сад.
- Интересно, что предыдущие две беременности Джамалы также пришлись на периоды Национальных отборов. Так, в 2018 году беременная певица была судьей, а в 2020 – выступала как приглашенная гостья.