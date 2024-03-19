Такие подробности певица рассказывает впервые после известия о беременности. В то же время учитывая заметно округлый живот знаменитости, можно сделать вывод, что малыш появится на свет уже скоро.

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Где Джамала будет рожать третьего ребенка

Исполнительница пока планирует рожать в Украине.

Всегда планируем партнерские роды. Мы делали это первый раз, второй и надеюсь, что будет и третий,

– рассказала артистка.

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Что известно о беременности Джамалы