Дочь Кузьмы Скрябина стала крестной мамой: трогательные фото

Барбара Кузьменко рассказала, что с недавних пор имеет двух крестников. Она поделилась фото с таинства и показалась с мужем.

Дочь Андрея Кузьменко поделилась радостной новостью на личной странице. Она стала крестной мамой.

Смотрите также В первый день рождения: принцесса Евгения растрогала сеть новыми фото младшего сына

Барбара Кузьменко опубликовала в инстаграме фото с церемонии крещения. Сына ее подруги Тараса окрестили во Владимирском соборе.

У меня еще один крестник – малыш Тарас,

– поделилась Барбара.



Барбара Кузьменко с крестником / Фото из инстаграма Барбары Кузьменко

Барбара Кузьменко также показала фото с мужем Виктором Туром, за которого вышла замуж около 5 лет назад. Сейчас у пары нет детей.



Барбара Кузьменко с мужем / Фото из инстаграма Барбары Кузьменко

Украинские звезды и их дети: последние новости