Племянница короля Чарльза III опубликовала новые фотографии на личной странице. Год назад принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк во второй раз стали родителями.

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Принцесса Евгения трогательно поздравила сына с первым днем рождения. По случаю праздника она показала редкие фото малыша Эрнеста. На одном из снимков он позирует со своим старшим братом.

Один год тебе, мой дорогой Эрнест. С днем рождения! Мы все тебя очень любим, особенно твою огромную улыбку, которую ты даришь миру... но ты всегда хранишь особую улыбку для мамы,

– написала племянница монарха.



Сын принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении



Сын принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении



Сыновья принцессы Евгении / Фото из инстаграма принцессы Евгении

Принцесса Евгения: что известно о браке и детях