Оказывается, оно имеет древнееврейские корни. Кроме того, Иванна показала новое видео с малышом.

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Она выставила ролик, где видно лишь крошечную ручку и ножки мальчика. Так, под этим видео выяснилось, что сына Онуфрийчук назвала Адамом.

Добро пожаловать в этот замечательный, удивительный мир! Мы с папой обещаем показать тебе его во всей его красе. Обещаем всегда быть рядом, защищать и поддерживать тебя на каждом шагу твоего жизненного путешествия. Наше сердце бьется для тебя, дорогой,

– написала знаменитость.

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