Дочь Юрия Ткача перевоплотилась в загадочную Klavdia Petrivna: волшебное видео

Юморист Юрий Ткач и его жена Виктория продемонстрировали талант их дочери Лизы. Девочка перевоплотилась в певицу Klavdia Petrivna и спела песню инкогнито-артистки.

На фоне анонса первого сольного концерта и выхода новой песни Klavdia Petrivna снова стала объектом сплетен и разговоров. Певицей, которая прячет свое лицо, восхищаются и взрослые, и дети.

Интересно Стала хитом еще до премьеры: Пивоваров и Klavdia Petrivna презентовали совместную песню

Дочь Ткача перевоплотилась в Klavdia Petrivna

9-летняя дочь Юрия Ткача на фоне разговоров об артистке решила перевоплотиться в ее образ. Лиза завернулась в накидку и предстала в черной шляпе, что является традиционным атрибутом аутфита Klavdia Petrivna.

Звездная дочь спела строки из одной из самых популярных песен Klavdia Petrivna – "Я щаслива". Именно этот отрывок в свое время процитировала первая леди.

Нет сил уже держать эту тайну... Теперь и вы знаете,

– подписала видео жена Юрия Ткача.

Лиза Ткач перевоплотилась в Klavdia Petrivna: видео

Что известно о Klavdia Petrivna