Всего за час после релиза клип на композицию посмотрели уже почти 10 тысяч раз. "Барабан" сейчас занимают 17 место во вкладке "Популярное" на ютубе.

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Что известно о песне "Барабан"

Трек вышел в рамках проекта Пивоварова "Твои стихи, мои ноты". Песня вдохновлена стихотворением "Барабан печали", написанным украинским поэтом-футуристом Гео Шкурупием, представителем "расстрелянного возрождения".

Интересно, что поклонники слышали песню "Барабан" еще до релиза. Это произошло на больших сольных концертах Артема Пивоварова во Дворце Спорта в Киеве. Тогда Klavdia Petrivna впервые спела вживую на сцене. Поэтому, выступление дуэта быстро стало сенсацией в социальных сетях, завоевав огромную популярность. Фаны об этом уже отметили под клипом на композицию.

"Песня, которая еще до премьеры заполонила все соцсети. Это разрыв!";

"Это настолько круто и мощно, что пробирает до боли";

"Как же они вместе зажигают, и одновременно завораживают. Какая это безудержная энергия!";

"Песня, еще и выйти не успела, а уже стала хитом. А ваш с Клавдией дуэт стал лучшим за эту весну";

"Нереально! Не могу перестать пересматривать и переслушивать".

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna – "Барабан": смотрите видео онлайн

Что известно о "Твои стихи, мои ноты"

Это авторский проект Артема Пивоварова, в котором он популяризирует украинскую культуру и писателей через призму музыки.

У нашей страны немало выдающихся и интересных фигур, которые повлияли на формирование культуры и развивали важные ментальные черты украинцев. Я бы очень хотел, чтобы об этих художниках и их произведениях узнавали все новые и новые люди. Поэтому это я и сделал главной целью своего проекта "Твои стихи, мои ноты", это моя собственная большая миссия,

– рассказывал артист.

К проекту уже присоединились Настя Каменских, Надя Дорофеева, Олег Скрипка, Оля Полякова, alyona alyona, KALUSH, Злата Огневич, Ярмак, LELY45, Shumei и многие другие исполнители.

Даже недавно Артем создал "новое ответвление проекта" – группу "The Вуса". В ее состав вошли "Львы на джипе", Алексей Дурнев и Марк Куцевалов. Они уже выпустили совместную песню "О, Панно" на слова стихотворения Павла Тычины.