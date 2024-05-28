Дмитрий Коляденко честно сказал, пойдет ли в ТЦК обновлять данные

Украинский шоумен Дмитрий Коляденко признался, что не боится пойти в ТЦК и обновить данные. К тому же хореограф рассказал о своем новом увлечении.

По словам Дмитрия, который недавно высказался о дружбе с Ириной Билык, у него нет проблем с документами. Артист хочет быть честным перед собой и своей страной.

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Почему Коляденко не боится идти в ТЦК

Шоумен признался, что планирует поездку в другую страну. Поэтому, он должен убедиться в том, что с его документами и в дальнейшем все будет в порядке. Так, артист планирует еще раз пойти в ТЦК и обновить свои данные.

Я стою на учете. Но сейчас новый закон и мне надо идти в ТЦК и обновлять данные. И я пойду. Я планирую поехать в Болгарию к детям, мне надо этот пин-код в военный билет, чтобы он был честный, чистый. Поэтому я пойду в ТЦК,

– поделился Дмитрий.

В то же время хореограф рассказал о своем новом увлечении. Коляденко делает расклады карт таро. Шоумен признался, что они его успокаивают.

Мне карты сказали: "Надо поступить традиционно. Дима, иди в ТЦК". Я же тоже волновался, думал, что делать. Сделал расклад и сейчас я спокоен. Мне надо идти. Я доверяю картам,

– отметил артист.

Дмитрий Коляденко о походе в ТЦК: смотрите видео онлайн

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