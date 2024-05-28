Так на днях он выставил свежую фотографию. Заметим, военный недавно вернулся в зону боевых действий после контузии.
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Какое фото с передовой опубликовал Станислав Асеев
Он распространил фотографию в военной форме из окопа, который покрыт зеленью и красными маками.
Иногда фронт при определенном угле зрения больше напоминает Боливию или Сайгон, чем Донбасс: пробираешься зарослями по воду и вдруг встречаешь такую красоту. А вот если сфотографироваться возле маков на фоне степи, разбитых минами дорог и терриконов вдали – чем-то напоминает Афганистан,
– отметил под фото писатель.
Что известно о Станиславе Асееве
- Мужчина родился 1 октября 1989 года в Донецке. После окончания школы в Макеевке в 2006 году получил высшее образование, став магистром религиоведения в Донецком национальном техническом университете.
- Карьерный путь Станислава складывался довольно непросто. Он даже ездил во Францию, чтобы там поступить в иностранный легион.
- В Украине ему пришлось перепробовать немало профессий – от грузчика до копателя могил и продавца бытовой техники.
- Кроме того, Асеев под псевдонимом "Станислав Васин" работал журналистом в оккупированном россиянами Донецке. Из-за своей проукраинской позиции с мая 2017 до декабря 2019 года он находился в плену террористической организации "ДНР".
- Пережитые во время заключения ужасы стали темой книги "В изоляции", за которую в 2021 году Асеев получил Шевченковскую премию. Свое произведение он впоследствии перевел на английский под названием "The Path of the Righteous" и издал в Гарвардском университете. На сегодня книга вышла на 12 языках мира.
- После освобождения Станислав основал Justice Initiative Fund, который ищет российских военных преступников за вознаграждение. А с началом полномасштабного российского вторжения в 2022 году он вступил в ряды ВСУ.
- В 2023 году мужество Асеева было отмечено премией имени Дианы Ортис в Чикаго.
- В апреле 2014 года писатель получил контузию на передовой возле села Очеретино Донецкой области.