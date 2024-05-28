Так на днях он выставил свежую фотографию. Заметим, военный недавно вернулся в зону боевых действий после контузии.

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Какое фото с передовой опубликовал Станислав Асеев

Он распространил фотографию в военной форме из окопа, который покрыт зеленью и красными маками.

Иногда фронт при определенном угле зрения больше напоминает Боливию или Сайгон, чем Донбасс: пробираешься зарослями по воду и вдруг встречаешь такую красоту. А вот если сфотографироваться возле маков на фоне степи, разбитых минами дорог и терриконов вдали – чем-то напоминает Афганистан,

– отметил под фото писатель.

Что известно о Станиславе Асееве