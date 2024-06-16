Был возлюбленным Ирины Билык и имеет сына от первого брака: где сейчас Дмитрий Коляденко
Украинский шоумен занимает почетное первое место на пьедестале оригинальности и популярности. Мужчина прославился не только творчеством, но и безумными романами.
Хореограф и актер продолжает работать и дарить публике прекрасные эмоции. Как изменился за время карьеры Коляденко и где находится – далее в материале Show 24.
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Что известно о жизни шоумена
Мужчина родился 23 июля 1972 года в Мурманской области, Россия. Из-за того, что отец работал строителем, семья часто переезжала. В Сумах жила бабушка Дмитрия, которая 45 лет проработала в драмтеатре.
Коляденко учился в Сумской школе, а в 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Именно благодаря бабушке у Дмитрия проявилась любовь к театру и танцам. Впоследствии мужчина отслужил в армии, а за кулисами познакомился со своей первой женой.
Еще во время пребывания в Сумах Коляденко создал балетную группу "Арт-классик". Впоследствии в столице команда участвовала в создании мюзиклов "Фигаро", "Снежная королева", "Золушка".
Дмитрию даже посчастливилось учиться в Парижской школе современной хореографии. Благодаря своему таланту, мужчина стал хореографом в проекте "Шанс", введя в моду эпатажные постановки.
В 2008 году стал ведущим программы "Шоумания", где рассказывал всю правду об украинских звездах. Также был лицом программы "Сделай мне смешно", "Светлые головы", "Светлые головы-2", а также был в составе жюри и хореографом на Фабрике звезд и на телепроекте "Майданс-2".
В 2011 году Коляденко попробовал себя в музыкальной сфере и выпустил альбом "Дима Коляденко".
Дима Коляденко – Дима Коляденко: смотреть видео онлайн
С разной периодичностью мужчина продолжает выпускать песни и видеоклипы.
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Личная жизнь
Мужчина на протяжении 10 лет был женат на хореографе Елене Коляденко. В 1993 году у супругов родился первенец – сын Филипп. Дмитрий рассказывал, что молодой семье было очень трудно. Он даже самостоятельно шил сыну из скатерти ползунки, а из марлечек – подгузники.
Сам Филипп сейчас участник группы KADNAY, учился в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Впоследствии влюбленные рискнули создать собственный танцевальный коллектив, который заметил продюсер Евгений Рыбчинский и пригласил их в турне с популярным в то время EL Кравчуком.
Когда они оба стали популярными, любовь дала трещину. Коляденко рассказывал, что жена захотела свободы, поэтому ушла из дома с Филиппом и вещами.
В течение следующих пяти лет, начиная с 2003, у мужчины закрутился бурный роман с украинской певицей Ириной Билык. Однако их союз пережил немало испытаний.
Как делился сам Дмитрий, он очень ревнивый. Хочет все контролировать, все знать. Даже может задушить той безграничной любовью. Хореограф даже обращался за помощью к психологу, но это не очень помогло.
Сначала Билык нравились такие эмоциональные качели в отношениях, но в один прекрасный момент женщина сказала: "Стоп, игра".
Сегодня бывшие влюбленные не общаются с декабря 2023 года. Хореограф объяснил, что это произошло из-за поведения певицы.
Где сейчас и чем занимается Коляденко
Шоумен продолжает участвовать в театральных спектаклях. Одной из самых популярных сейчас является постановка "Шкаф". Время от времени пишет песни и радует поклонников творчеством.
К слову, Коляденко сообщил, что стоит на воинском учете, и если ему дадут повестку, то он будет выполнять свой долг перед страной, как мужчина.
Я стою на учете. Но сейчас новый закон и мне надо идти в ТЦК и обновлять данные. И я пойду. Я планирую поехать в Болгарию к детям, мне надо этот пин-код в военный билет, чтобы он был честный, чистый. Поэтому я пойду в ТЦК, – поделился Дмитрий.
К слову, у хореографа появилось новое увлечение – карты таро. Он делает расклады на различные запросы, и делится, что это занятие его успокаивает.