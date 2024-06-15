Виктория была участницей 12 сезона "Холостяка". Девушка претендовала на сердце Алекса Топольского, но их пути разошлись. Как изменилась за это время и чем занимается девушка – далее в материале Show 24.

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Что известно об актрисе

Варлей родилась 18 августа 1984 года в Киеве. Окончила Институт кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств. С 2007 года начала активно сниматься в кино.

Виктория Варлей в юности / Фото из инстаграма актрисы

В частности, у девушки довольно большая фильмография. С ее участием вышли следующие киноленты: "Богини", "Смертельно живой", "Суперкопы", "Горничные", "Ментовские войны", "Стоматолог", "Вспомни себя" и другие.

Впоследствии в жизни Виктории наступил период, когда она попыталась найти любовь на популярном телешоу. Однако в 9 эпизоде программы "холостяк" попрощался с девушкой.

После выхода на телеэкраны этого выпуска, Варлей написала гневный пост на своей странице, обвинив работников телеканала СТБ в неподходящем монтаже программе. По ее словам, из программы вырезали много важных моментов, которые раскрывали Викторию, как личность.

Она отметила, что ушла по собственному желанию по трем причинам:

девушка не увидела в Алексе того мужчины, с которым можно было бы построить серьезные отношения;

она хотела попасть в Майами к Рождеству;

ей надо было к косметологу.

Личная жизнь

У Варлей был длительный роман с украинским сек-символом кино – Тарасом Цимбалюком. Пара встречалась на протяжении трех с половиной лет. По словам девушки, искра между ними промелькнула во время съемок в сериале "Суперкопы". Но в то время мужчина был женатым, а Виктория находилась в отношениях.

Варлей и Цымбалюк снимались в "Суперкопах" / Фото НЛО TV

На одной из вечеринок молодые люди познакомились еще ближе, после чего Тарас бросил жену и ушел к Варлей. Но женщина уверяла, что не знала о том, что актер женат.

Разрыв влюбленных произошел без громких скандалов. Виктория рассказывала, что в один момент они поняли, что уже дали друг другу все, что могли.

Когда Варлей было 32 года, она встречалась с мужчиной от которого забеременела. На третьем месяце беременности женщина узнала, что ее избранник принимал определенные препараты, при которых нельзя зачинать детей.

Врачи поставили Викторию перед фактом, что ребенок не доживет до года и никакие деньги здесь не помогут, поэтому женщине пришлось сделать аборт. Она вспоминает, что очень больно переживала этот период, много плакала.

После окончания участия в проекте "Холостяк" актриса отправилась в США. Там у нее завязались отношения с американцем российского происхождения Петром Камболиным. Пара встречалась недолго, потому что решила побрататься и создать семью. Свадьбу влюбленные отгуляли в Майами.

Женщина уверяет, что с Россией ее муж не имеет ничего общего, ведь всю жизнь живет в Штатах. А с начала полномасштабного вторжения они оба поддерживают Украину.

1 января 2024 года Варлей родила дочь Мишель. Женщина рассказала, что не планировали с мужем беременность, просто так получилось, чему они оба бесконечно рады.

Любимый поддерживал жену на родах и вместе с ней увидел появление на свет доченьки.

Чем сейчас занимается Виктория

Украинка живет и воспитывает дочь в Майами. Как говорит она сама, традиционно раз в год появляется на обложке знаменитого глянца Playboy. Виктория рассказала изданию, что присоединяется к кастингам на Netflix, поэтому вполне вероятно, что сможем увидеть Варлей в американских фильмах.

Кроме того, она активно ведет страницу в инстаграме. Сейчас там насчитывается 128 тысяч подписчиков. В блоге Виктория рассказывает о подробностях жизни за границей, делится буднями материнства, отводит отдельную частичку для темы красоты и снимает креативные видео.