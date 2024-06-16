Хореограф и актер продолжает работать и дарить публике прекрасные эмоции. Как изменился за время карьеры Коляденко и где находится – далее в материале Show 24.

Интересно Была звездой "Холостяка", а сейчас в статусе мамочки: где находится Виктория Варлей

Что известно о жизни шоумена

Мужчина родился 23 июля 1972 года в Мурманской области, Россия. Из-за того, что отец работал строителем, семья часто переезжала. В Сумах жила бабушка Дмитрия, которая 45 лет проработала в драмтеатре.

Дмитрий Коляденко в школьные годы / Фото из инстаграма хореографа

Коляденко учился в Сумской школе, а в 1989 году окончил Днепропетровское театральное училище. Именно благодаря бабушке у Дмитрия проявилась любовь к театру и танцам. Впоследствии мужчина отслужил в армии, а за кулисами познакомился со своей первой женой.

Еще во время пребывания в Сумах Коляденко создал балетную группу "Арт-классик". Впоследствии в столице команда участвовала в создании мюзиклов "Фигаро", "Снежная королева", "Золушка".

Дмитрию даже посчастливилось учиться в Парижской школе современной хореографии. Благодаря своему таланту, мужчина стал хореографом в проекте "Шанс", введя в моду эпатажные постановки.

Дима Коляденко в проекте "Шоумания" / Фото "Новый канал"

В 2008 году стал ведущим программы "Шоумания", где рассказывал всю правду об украинских звездах. Также был лицом программы "Сделай мне смешно", "Светлые головы", "Светлые головы-2", а также был в составе жюри и хореографом на Фабрике звезд и на телепроекте "Майданс-2".

В 2011 году Коляденко попробовал себя в музыкальной сфере и выпустил альбом "Дима Коляденко".

Дима Коляденко – Дима Коляденко: смотреть видео онлайн

С разной периодичностью мужчина продолжает выпускать песни и видеоклипы.

Дмитрий Коляденко – Свободная: смотреть видео онлайн

Личная жизнь

Мужчина на протяжении 10 лет был женат на хореографе Елене Коляденко. В 1993 году у супругов родился первенец – сын Филипп. Дмитрий рассказывал, что молодой семье было очень трудно. Он даже самостоятельно шил сыну из скатерти ползунки, а из марлечек – подгузники.

Елена и Дмитрий Коляденко с сыном Филиппом / Фото издания Viva

Сам Филипп сейчас участник группы KADNAY, учился в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Впоследствии влюбленные рискнули создать собственный танцевальный коллектив, который заметил продюсер Евгений Рыбчинский и пригласил их в турне с популярным в то время EL Кравчуком.

Когда они оба стали популярными, любовь дала трещину. Коляденко рассказывал, что жена захотела свободы, поэтому ушла из дома с Филиппом и вещами.

В течение следующих пяти лет, начиная с 2003, у мужчины закрутился бурный роман с украинской певицей Ириной Билык. Однако их союз пережил немало испытаний.

Ирина Билык с Дмитрием Коляденко / Фото с фейсбука Коляденко

Как делился сам Дмитрий, он очень ревнивый. Хочет все контролировать, все знать. Даже может задушить той безграничной любовью. Хореограф даже обращался за помощью к психологу, но это не очень помогло.

Сначала Билык нравились такие эмоциональные качели в отношениях, но в один прекрасный момент женщина сказала: "Стоп, игра".

Сегодня бывшие влюбленные не общаются с декабря 2023 года. Хореограф объяснил, что это произошло из-за поведения певицы.

Где сейчас и чем занимается Коляденко

Шоумен продолжает участвовать в театральных спектаклях. Одной из самых популярных сейчас является постановка "Шкаф". Время от времени пишет песни и радует поклонников творчеством.

К слову, Коляденко сообщил, что стоит на воинском учете, и если ему дадут повестку, то он будет выполнять свой долг перед страной, как мужчина.

Я стою на учете. Но сейчас новый закон и мне надо идти в ТЦК и обновлять данные. И я пойду. Я планирую поехать в Болгарию к детям, мне надо этот пин-код в военный билет, чтобы он был честный, чистый. Поэтому я пойду в ТЦК, – поделился Дмитрий.

К слову, у хореографа появилось новое увлечение – карты таро. Он делает расклады на различные запросы, и делится, что это занятие его успокаивает.