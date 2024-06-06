В то же время пользователи предполагают, что любовь певца и танцовщицы возникла еще после "Фабрики звезд", где они участвовали. Однако, знаменитости никак не комментируют эти сплетни.

Интересно Я рискнула, – Елена Зеленская о реакции на свое появление на обложке Vogue, которую захейтили

Коляденко откровенно заявил, что не знает, действительно ли у его экс-супруги есть роман с Каднаем. Шоумен добавил, что "свечку за них не держал и третьим не был".

В то же время Дмитрий отметил, что певец является для него другом и очень хорошим человеком. К тому же артист подчеркнул, что его сын Филипп также поддерживает приятельские отношения с Каднаем, которые являются участниками одной группы KADNAY.

Более того, Коляденко рассекретил, в каких отношениях находится с экс-супругой Еленой. Шоумен признался, что в течение пяти лет после развода они постоянно ссорились, однако теперь – все наладилось.

Я очень ревнивый, не отпускал. Не знал даже, где жил мой сын с Еленой. Встречался с ним возле цирка как воскресный папа. Они скрывали свое местонахождение, потому что я был злой, хотел их вернуть. А когда их отпустил, то все стало хорошо,

– поделился Дмитрий.

Интервью Дмитрия Коляденко: смотрите видео онлайн

Дмитрий и Елена Коляденко: что известно об экс-супругах