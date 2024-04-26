Британская пресса пишет о том, что самый распространенный ответ друзей короля на вопрос о его здоровье: "Не очень хорошо". То, что Чарльз III является лидером монархии, только подогревает обеспокоенность общественности.

К слову Исторический момент: Кейт Миддлтон впервые получила почетный орден от Чарльза III

Друг Чарльза III рассказал о его здоровье

Старый друг королевской семьи сообщил о том, что состояние монарха сейчас совсем не лучшее. Несмотря на это, все его окружение настроено позитивно и надеется на выздоровление Чарльза III. Известно, что он проходит лучевую терапию в Лондоне.

Конечно, он настроен преодолеть его (рак, – Show 24). Все сохраняют оптимизм, но ему очень плохо. Хуже, чем они (окружение короля, – Show 24) раскрывают,

– сказал друг семьи.

Из-за того, что состояние здоровья суверена ухудшается, во дворце активно работают над операцией "Мост Менай". Прощание с Елизаветой II прошло четко и с учетом всех деталей, поэтому в случае смерти Чарльза III все мероприятия должны пройти по плану. Документ операции постоянно обновляют, вносят правки и тому подобное.

Последнее о здоровье Чарльза III