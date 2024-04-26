Британская пресса пишет о том, что самый распространенный ответ друзей короля на вопрос о его здоровье: "Не очень хорошо". То, что Чарльз III является лидером монархии, только подогревает обеспокоенность общественности.
К слову Исторический момент: Кейт Миддлтон впервые получила почетный орден от Чарльза III
Друг Чарльза III рассказал о его здоровье
Старый друг королевской семьи сообщил о том, что состояние монарха сейчас совсем не лучшее. Несмотря на это, все его окружение настроено позитивно и надеется на выздоровление Чарльза III. Известно, что он проходит лучевую терапию в Лондоне.
Конечно, он настроен преодолеть его (рак, – Show 24). Все сохраняют оптимизм, но ему очень плохо. Хуже, чем они (окружение короля, – Show 24) раскрывают,
– сказал друг семьи.
Из-за того, что состояние здоровья суверена ухудшается, во дворце активно работают над операцией "Мост Менай". Прощание с Елизаветой II прошло четко и с учетом всех деталей, поэтому в случае смерти Чарльза III все мероприятия должны пройти по плану. Документ операции постоянно обновляют, вносят правки и тому подобное.
Последнее о здоровье Чарльза III
- Король Великобритании не выполняет публичных обязанностей, но изредка выходит на публику. Он появился перед подданными на Пасху (31 марта): был в хорошем настроении, здоровался с людьми и шутил.
- Чарльз III выглядел хорошо и на презентации новых банкнот национальной валюты. Это первые купюры с номиналами в 5, 10, 20 и 50 фунтов с изображением его лица.
- На фоне болезни монарх сблизился со своей невесткой – Кейт Миддлтон. По словам инсайдеров, принцесса относится к Чарльзу III не как к королю, а как к отцу. Они часто проводят досуг вместе.