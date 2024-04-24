К тому же известно, что эту награду пока получили только 65 человек. Среди известных лауреатов – певец Пол Маккартни и писательница Джоан Роулинг.
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Что известно о награде для принцессы Уэльской
Орден традиционно вручается за исключительные достижения в литературе, музыке, науке, политике, промышленности и религии. В то же время Кейт была отмечена за ее значительный вклад именно в искусство, поскольку она является патроном Королевского фотографического общества и Национальной портретной галереи.
Что известно об отношениях Кейт Миддлтон и Чарльза III
- Как ранее рассказывали инсайдеры, их взаимоотношения значительно укрепились, поскольку принцесса и монарх поддерживают друг друга в этот непростой период, когда им обоим диагностировали рак.
- Сообщается, что Кэтрин относится к королю больше как к отцу, чем к монарху, и он очень ценит это.
- Принцесса Уэльская проводит времени с Чарльзом и часто к нему звонит, чтобы поднять настроение.