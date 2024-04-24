К тому же известно, что эту награду пока получили только 65 человек. Среди известных лауреатов – певец Пол Маккартни и писательница Джоан Роулинг.

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Что известно о награде для принцессы Уэльской

Орден традиционно вручается за исключительные достижения в литературе, музыке, науке, политике, промышленности и религии. В то же время Кейт была отмечена за ее значительный вклад именно в искусство, поскольку она является патроном Королевского фотографического общества и Национальной портретной галереи.

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