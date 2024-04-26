Британська преса пише про те, що найпоширеніша відповідь друзів короля на запитання щодо його здоров'я: "Не дуже добре". Те, що Чарльз III є лідером монархії, лише підігріває стурбованість громадськості.

До слова Історичний момент: Кейт Міддлтон уперше отримала почесний орден від Чарльза III

Друг Чарльза III розповів про його здоров'я

Старий друг королівської сім'ї повідомив про те, що стан монарха зараз зовсім не найкращий. Попри це, усе його оточення налаштоване позитивно й сподівається на одужання Чарльза III. Відомо, що він проходить променеву терапію в Лондоні.

Звісно, він налаштований подолати його (рак, – Show 24). Усі зберігають оптимізм, але йому дуже погано. Гірше, ніж вони (оточення короля, – Show 24) розкривають,

– сказав друг сім'ї.

Через те, що стан здоров'я суверена погіршується, у палаці активно працюють над операцією "Міст Менай". Прощання з Єлизаветою II минуло чітко та з урахуванням всіх деталей, тому у разі смерті Чарльза III усі заходи мають пройти за планом. Документ операції постійно оновлюють, вносять правки тощо.

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