В хорошем настроении: король Чарльз III, который лечится от рака, появился на пасхальной службе
Источник:BBC
Король Чарльз III вышел в свет в Пасху, которую в Великобритании празднуют сегодня, 31 марта. Он поздравил подданных и пожал людям руки.
Чарльз III и Камилла вдвоем посетили часовню Святого Георгия в Виндзоре. Они побывали на пасхальной праздничной службе, после которой вышли на публику.
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Чарльз III посетил пасхальную службу
Король был в хорошем настроении. Он с радостью поздоровался с небольшой толпой у часовни и пожал людям руки после литургии.
В этом году празднование Пасхи сделали не таким пышным в королевской семье. Все для того, чтобы Чарльз III контактировал с меньшим количеством людей.
Королевские эксперты комментируют, что появление короля на пасхальной службе – это обнадеживающий знак относительно его здоровья. Ведь накануне ходили слухи, что его не увидят на публике.
Последнее о здоровье Чарльза III
- Король Чарльз III продолжает лечение от рака, а потому его обязанности перешли к жене и другим членам семьи. Он работает в Букингемском дворце, но не выполняет публичных обязательств.
- Королева Камилла сама посетила Северную Ирландию, куда поехала с командировкой. Там она рассказала о том, что Чарльз III чувствует себя "очень хорошо". Король грустит из-за того, что не может приветствовать подданных.
- Старший племянник монарха Питер Филипс рассказывал, что он расстроен из-за болезни, потому что не может делать все, что хотел бы. Он прагматичный и стремится как можно быстрее улучшить свое здоровье.