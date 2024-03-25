По словам родственника, король очень хочет как можно скорее вернуться к своим обязанностям. Однако, пока это не является возможным.

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Питер Филипс отметил, что Чарльз активно борется с раком и имеет желание как можно быстрее справиться со всеми трудностями, чтобы уже начать работать в полную силу. По мнению племянника, монарх очень расстроен, однако одновременно и прагматичен. К тому же тот всегда подталкивает свой персонал и врачей, чтобы те наконец сообщили об улучшении его состояния.

Он в хорошем настроении. Однако, я думаю, что он очень расстроен тем, что не может делать все, что хочет. Но он очень прагматичный. Он понимает, что есть период времени, когда ему действительно нужно сосредоточиться на себе, но в то же время он всегда подталкивает свой персонал и всех своих врачей и медсестер к тому, чтобы они могли сказать: "Я действительно могу это сделать? Могу?",

– признался Питер Филипс.

К тому же племянник отметил о стремлении короля как можно быстрее вернуться к своей обычной жизни, однако тот понимает, что все придет со временем.

Он разочарован тем, что восстановление, возможно, займет немного больше времени, чем хотелось бы,

– добавил племянник монарха.

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