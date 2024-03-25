По словам родственника, король очень хочет как можно скорее вернуться к своим обязанностям. Однако, пока это не является возможным.
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Новые подробности состояния здоровья монарха
Питер Филипс отметил, что Чарльз активно борется с раком и имеет желание как можно быстрее справиться со всеми трудностями, чтобы уже начать работать в полную силу. По мнению племянника, монарх очень расстроен, однако одновременно и прагматичен. К тому же тот всегда подталкивает свой персонал и врачей, чтобы те наконец сообщили об улучшении его состояния.
Он в хорошем настроении. Однако, я думаю, что он очень расстроен тем, что не может делать все, что хочет. Но он очень прагматичный. Он понимает, что есть период времени, когда ему действительно нужно сосредоточиться на себе, но в то же время он всегда подталкивает свой персонал и всех своих врачей и медсестер к тому, чтобы они могли сказать: "Я действительно могу это сделать? Могу?",
– признался Питер Филипс.
К тому же племянник отметил о стремлении короля как можно быстрее вернуться к своей обычной жизни, однако тот понимает, что все придет со временем.
Он разочарован тем, что восстановление, возможно, займет немного больше времени, чем хотелось бы,
– добавил племянник монарха.
Что известно о здоровье короля Чарльза III
- В феврале этого года король Чарльз III сообщил о своем диагнозе – рак. Его обнаружили после операции по удалению доброкачественной опухоли из-за увеличения простаты. Тогда монарх решил отойти на короткое время от обязанностей.
- По словам Чарльза, тот решил объявить о диагнозе, чтобы избежать слухов и спекуляций. Он захотел таким образом поддержать всех, кто борется с онкологической болезнью.
- В то же время премьер-министр Риши Сунак уверен, что король выздоровеет быстро, потому что рак обнаружили на ранней стадии.