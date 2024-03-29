На ежегодной церемонии Великого четверга собрались более 200 человек. Королева взяла на себя обязанность, которую традиционно должен выполнять король и вручила гражданам кошельки с деньгами за их почетные заслуги.
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Королева вместо короля
В предзаписанном обращении, которое прозвучало во время службы, 75-летний король Чарльз выразил свою "большую грусть" из-за невозможности присутствовать в связи с длительным лечением.
Гости события выразили королеве слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления монарху, а также принцессе Уэльской Кейт Мидлтон, у которой также недавно диагностировали рак.
Монарх отказался от участия в масштабных публичных мероприятиях после получения диагноза рака 5 февраля. В то же время в эти выходные король появился на воскресной службе в Виндзоре, где было незначительное количество людей.
Акт поклонения, здесь, в Вустерском соборе, напоминает мне об обет, который я дал в начале коронационной службы – следовать примеру Христа 'не для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы служить'. Этого я всегда старался придерживаться и продолжаю делать со всем сердцем,
– отметил Чарльз III.
Что известно о болезни Чарльза III
- 5 февраля стало известно о том, что у короля Чарльза III диагностировали рак. Перед тем ему сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли из-за увеличения простаты. Тогда он на короткое время отошел от обязанностей.
- Монарх решил публично рассказать о своем диагнозе, чтобы избежать спекуляций и выразить поддержку всем, кто борется с онкологической болезнью. Премьер-министр Риши Сунак тогда отмечал, что рак у Чарльза III был обнаружен на ранней стадии, что повышает шансы его скорейшего выздоровления.
- На время болезни король отошел от многих обязанностей, передав их другим членам монаршей семьи. Однако он продолжает иногда появляться на публике и обращаться к странам Содружества.