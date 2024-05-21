Восстановление будет дольше, – Артур Логай удивил фанатов фото с переломом руки
Источник:Артур Логай
Украинский актер Артур Логай признался, что в течение месяца ходил со сломанной костью руки и не знал об этом. К тому же он рассказал как проходит его лечение.
В апреле этого года Артур получил сотрясение мозга. По словам актера, его он получил прямо посреди улицы.
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Что случилось с Артуром Логаем
В своих соцсетях победитель шоу "Танцы со звездами" поделился, что в течение последнего месяца чувствовал боль в руке и не понимал ее причины. Как оказалось, это был перелом, который рентген сначала не смог обнаружить. Логаю пришлось зафиксировать руку и ждать, когда у него появится свободное время, чтобы сделать повторную проверку.
А надо было сделать повторный снимок через неделю после травмы, и уже было бы видно. Но ведь дела, дела,
– признался Артур.
Артур Логай рассказал о переломе руки / Скриншот из инстаграм-сторис
В то же время актеру повезло, потому что хирург, который отправил его на МРТ, боялся, что в руке мог уже начаться асептический некроз кости. Впрочем, перелом начал срастаться и все прошло без осложнений.
Из неприятного: восстановление будет длиннее, чем если бы я обратился сразу. Бокс и другие тренировки исключить минимум на месяц,
– рассказал актер.
Артур Логай занимается лечением руки / Скриншот из инстаграмм-сторис
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