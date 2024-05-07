Екатерина подчеркнула, что второй раз в жизни лежала в больнице. К тому же она поделилась кадрами, как проводила там время. В частности, показала, как к ней наведывался Юрий Горбунов с милым букетом оранжевых тюльпанов.

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Телеведущая не раскрыла конкретную причину госпитализации, но подчеркнула, что очень важно заботиться о своем здоровье.

Второй раз в жизни (впервые было в три года) лежала в больнице. Вывод – беречь себя. Следите за своим состоянием, своим здоровьем, не пренебрегайте лишний раз обратиться к врачу,

– подчеркнула знаменитость.

Екатерина добавила, что с ней уже все в порядке.

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