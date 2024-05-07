Екатерина подчеркнула, что второй раз в жизни лежала в больнице. К тому же она поделилась кадрами, как проводила там время. В частности, показала, как к ней наведывался Юрий Горбунов с милым букетом оранжевых тюльпанов.
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Что известно о самочувствии Екатерины Осадчей
Телеведущая не раскрыла конкретную причину госпитализации, но подчеркнула, что очень важно заботиться о своем здоровье.
Второй раз в жизни (впервые было в три года) лежала в больнице. Вывод – беречь себя. Следите за своим состоянием, своим здоровьем, не пренебрегайте лишний раз обратиться к врачу,
– подчеркнула знаменитость.
Екатерина добавила, что с ней уже все в порядке.
Что известно о здоровье других звезд
- Надежда Матвеева рассказала, что ее матери накануне Пасхи сделали операцию. В то же время она решила не рассекречивать причину хирургического вмешательства, и надеется, что теперь самочувствие мамы будет хорошим.
- Также перед Пасхальными праздниками ухудшилось состояние здоровья у шоумена Владимира Остапчука. Оказалось, что у него был нервный срыв. Ведущий съездил в больницу, где его прокапали и сейчас с Владимиром все в порядке.
- Жена Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, что артист находится в критическом состоянии и в любой момент может умереть из-за проблем с сердцем. Несмотря на это он долгое время отказывался от любых операций, однако на днях врачам все же удалось убедить певца. Так, вскоре исполнителю проведут хирургическое вмешательство.