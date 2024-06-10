Украинский певец Артем Пивоваров ездит по Европе с туром. На днях он побывал в Хорватии и выступил с концертом в Загребе. На мероприятии состоялось щемящее событие.

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Юная украинка Паола обратилась к команде артиста, чтобы помочь военным. Просто во время концерта она решилась обрезать длинные волосы. Так девочка проявила желание поддержать защитников и быть для них полезной.

Твоя идея заключалась в том, что ты имеешь невероятно длинные волосы и ты хочешь с ними сегодня попрощаться, правильно? Знаю, как ты волнуешься, знаю, как ты не хочешь этого делать, но это твое желание быть полезной и помочь нашим казакам и казачкам, которые защищают нашу страну,

– высказался Артем Пивоваров.

Певец отметил, что Паола является примером сознания молодого поколения украинцев. Пока на сцене ей обрезали волосы, Пивоваров исполнял одну из своих песен.

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Известно, что семья Паолы пережила российскую оккупацию. Им удалось уехать оттуда и переехать в Хорватию.

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