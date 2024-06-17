Исполнитель, который недавно стал продюсером, быстро успокоился и выразил поддержку девочке. Позже он ей посвятил одну из песен своего музыкального репертуара.

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Артист имел возможность услышать трагическую историю маленькой девочки из Мариуполя. Она призналась, что потеряла лучшую подругу во время обстрела родного города.

Это моя любимая подруга. На нее упала бомба и она умерла,

– поделился ребенок.

После слов зрительницы Пивоваров начал плакать прямо на сцене. Позже он обнял девочку и выразил ей поддержку. Исполнитель заверил, что дружба с покойной подругой останется в сердце зрительницы навсегда.

Ты будешь помнить ее такой, какой помнила она тебя. Война, к сожалению, забирает сегодня у нас почти все. Но она не может забрать у нас самое главное – нашу веру и нашу любовь. Даже если мы будем в неволе, мы никогда не перестанем любить,

– подчеркнул Артем.

Впоследствии артист посвятил зрительнице песню "Ты знаешь, что ты человек".

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