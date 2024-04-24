Как вспомнила женщина, ей прилетело очень сильно. Певец отметил, что такого у него еще не было и разъяснил, как это произошло.
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Как Артем Пивоваров сломал нос поклоннице
Несчастный инцидент случился, когда певец бросил в толпу барабанную палочку.
Это не я сама. Я пробиралась к сестре и мне что-то просто прилетело в нос очень сильно,
– вспомнила женщина.
После концерта Пивоваров лично извинился перед поклонницей за кулисами.
Такого еще не было,
– отметил под видео артист.
Кто еще из звезд ненароком травмировал своих фанатов
- На концерте в Лос-Анджелесе 50 Cent бросил один из микрофонов в толпу, попав в голову Брианны Монгейн, ведущей местной радиостанции, и так рассек ей лоб. После этого инцидента женщину даже пришлось госпитализировать. Позже она подала заявление в полицию на певца, утверждая, что он смотрел прямо на нее перед тем, как бросить микрофон. Сам рэпер объяснил, что бросил микрофон в порыве раздражения, потому что тот по техническим причинам не работал.
- Похожая ситуация была также с Cardi B. На одном из выступлений зрительница облила рэпершу напитком. В ответ разъяренная исполнительница бросила в нее свой микрофон. Поклонники поддержали звезду, утверждая, что такое поведение в отношении знаменитостей является неприемлемым.
- Несколько лет назад во время концерта певец Робби Уильямс упал со сцены в толпу, где стояла 52-летняя Маргарет Нэш. Вследствие этого женщину с переломом руки немедленно доставили в больницу.