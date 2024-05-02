Артем Пивоваров честно признался, видел ли лицо Klavdia Petrivna
2 мая 2024, 17:15Читати новину українською
Источник:"Мелодия ФМ"
Артем Пивоваров недавно выпустил совместный трек с загадочной Klavdia Petrivna. Певец признался, знает ли, кто скрывается за ее образом.
Везде обсуждают, кто может скрываться за огромной шляпой Klavdia Petrivna, скрывающей ее лицо. Инкогнито-певица с недавних пор начала выходить на публику, но и сейчас она не хочет открывать свою личность.
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Видел ли Пивоваров лицо Klavdia Petrivna
На презентации совместной песни "Барабан" на радио у Артема Пивоварова поинтересовались, видел ли он лицо Klavdia Petrivna. Ведь артисты создали трек и клип к нему. Певец намекнул, что знает настоящую личность загадочной исполнительницы.
Мы очень давно знакомы,
– лаконично ответил на вопрос Артем Пивоваров.
Что говорят звезды и блогеры о Klavdia Petrivna
- Музыкальный блогер Макс Нагорняк рассекретил, что Klavdia Petrivna на самом деле – это Соломия Опрышко со Львовщины. Он знает это не потому, что сам общался с исполнительницей. По мнению блогера, девушка уже давно "спалила" свою личность. Певицу знали еще до того, как она подписала контракт с лейблом NEBO Music.
- Алина Гросу также назвала настоящее имя Klavdia Petrivna – Соломия. Артистка добавила, что ее славу сейчас незаслуженно забирают другие звезды.
- В то же время Маша Кондратенко неоднозначно ответила на вопрос, причастна ли она к проекту Klavdia Petrivna. Ведь певица забирала ее награду на одной из премий. Она ни подтвердила, ни опровергла слухи.