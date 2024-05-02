Артем Пивоваров честно признался, видел ли лицо Klavdia Petrivna

Артем Пивоваров недавно выпустил совместный трек с загадочной Klavdia Petrivna. Певец признался, знает ли, кто скрывается за ее образом.

Везде обсуждают, кто может скрываться за огромной шляпой Klavdia Petrivna, скрывающей ее лицо. Инкогнито-певица с недавних пор начала выходить на публику, но и сейчас она не хочет открывать свою личность.

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Видел ли Пивоваров лицо Klavdia Petrivna

На презентации совместной песни "Барабан" на радио у Артема Пивоварова поинтересовались, видел ли он лицо Klavdia Petrivna. Ведь артисты создали трек и клип к нему. Певец намекнул, что знает настоящую личность загадочной исполнительницы.

Мы очень давно знакомы,

– лаконично ответил на вопрос Артем Пивоваров.

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