Певица Klavdia Petrivna не называет своего настоящего имени. Поэтому у фанов немало предположений, кто может скрываться под ее образом. Среди вариантов появилось даже имя Алины Гросу, поэтому у певицы спросили о том, не она ли часом – та самая Klavdia Petrivna.
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Алина Гросу назвала имя Klavdia Petrivna
Артистка ответила на комментарий подписчицы и раскрыла настоящее имя Klavdia Petrivna. Алина Гросу говорит, что ее зовут Соломия. В то же время певица не понимает, почему ее заслуженную славу сейчас забирают другие. Возможно, она намекнула на Машу Кондратенко, которая загадочно комментирует причастность к Klavdia Petrivna.
Соломия. Но я вам ничего не говорила. На самом деле уже многие знают. Прекрасная девочка, но мне жаль, что сейчас много ее заслуженной славы забирают другие..
– написала Алина Гросу.
Алина Гросу назвала имя Klavdia Petrivna / Скриншот с тиктока Алины Гросу
Кто еще раскрыл имя Klavdia Petrivna
- На днях музыкальный блогер Макс Нагорняк также рассказал, что Klavdia Petrivna на самом деле – это Соломия Опрышко. Он знает это не только через источники, но и потому, что сам общался с исполнительницей.
- Макс Нагорняк добавил, что девушка "спалила" свою личность еще до того, как подписала контракт с лейблом NEBO Music. Но блогера поражает то, как их люди до сих пор горят желанием узнать о ней больше.
- Теперь интересно, планирует ли Klavdia Petrivna раскрывать все карты на своем первом сольном концерте. Певица выступит во Дворце Спорта в Киеве. Продажа билетов стартовала 24 апреля, первые 1000 штук раскупили за рекордно быстрое время – 22 минуты.