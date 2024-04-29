Klavdia Petrivna и Артем Пивоваров несколько дней назад выпустили совместную песню – "Барабан". Уже сегодня, 29 апреля, артисты представили трек на радио.

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Первое появление Klavdia Petrivna на радио

Если для Артема Пивоварова это обычное дело, то инкогнито-исполнительница Klavdia Petrivna впервые пришла на радио. Она предстала в total black look: это классический костюм, корсет, широкий ремень. Изюминкой ее образа стала шляпа с широкими полями и длинной бахромой, что полностью закрыла ее лицо.

Певица придерживалась своего загадочного образа и тогда, когда давала комментарии ведущим. На вопрос о сотрудничестве с Артемом звезда иронично процитировала самого Пивоварова.

Знаете, что я вам скажу? Как говорил один великий мудрец, которого я очень уважаю: "Не завидуйте, коллеги, развивайтесь, ищите друг друга",

– сказала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna на радио: видео

Что известно о ее песне с Артемом Пивоваровым

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna представили совместную песню еще на большом сольном концерте певца, где инкогнито-певица впервые засветилась на сцене.

Артем Пивоваров и Klavdia Petrivna – "Барабан": смотрите видео онлайн

Уже 25 апреля состоялась премьера их дуэта и трека "Барабан". Песня вдохновлена стихотворением поэта "Расстрелянного Возрождения" Гео Шкурупия.