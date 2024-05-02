Скрізь обговорюють, хто може ховатися за величезним капелюхом Klavdia Petrivna, що приховує її обличчя. Інкогніто-співачка віднедавна почала виходити на публіку, але й зараз вона не хоче відкривати свою особистість.

Цікаво Донька Юрія Ткача перевтілилась у загадкову Klavdia Petrivna: чарівне відео

Чи бачив Пивоваров обличчя Klavdia Petrivna

На презентації спільної пісні "Барабан" на радіо в Артема Пивоварова поцікавилися, чи бачив він обличчя Klavdia Petrivna. Адже артисти створили трек та кліп до нього. Співак натякнув, що знає справжню особистість загадкової виконавиці.

Ми дуже давно знайомі,

– лаконічно відповів на запитання Артем Пивоваров.

Що кажуть зірки та блогери про Klavdia Petrivna