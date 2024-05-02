Скрізь обговорюють, хто може ховатися за величезним капелюхом Klavdia Petrivna, що приховує її обличчя. Інкогніто-співачка віднедавна почала виходити на публіку, але й зараз вона не хоче відкривати свою особистість.
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Чи бачив Пивоваров обличчя Klavdia Petrivna
На презентації спільної пісні "Барабан" на радіо в Артема Пивоварова поцікавилися, чи бачив він обличчя Klavdia Petrivna. Адже артисти створили трек та кліп до нього. Співак натякнув, що знає справжню особистість загадкової виконавиці.
Ми дуже давно знайомі,
– лаконічно відповів на запитання Артем Пивоваров.
Що кажуть зірки та блогери про Klavdia Petrivna
- Музичний блогер Макс Нагорняк розсекретив, що Klavdia Petrivna насправді – це Соломія Опришко з Львівщини. Він знає це не тому, що сам спілкувався з виконавицею. На думку блогера, дівчина вже давно "спалила" свою особистість. Співачку знали ще до того, як вона підписала контракт з лейблом NEBO Music.
- Аліна Гросу також назвала справжнє ім'я Klavdia Petrivna – Соломія. Артистка додала, що її славу зараз незаслужено забирають інші зірки.
- Водночас Маша Кондратенко неоднозначно відповіла на запитання, чи причетна вона до проєкту Klavdia Petrivna. Адже співачка забирала її нагороду на одній з премій. Вона ані підтвердила, ані спростувала чутки.