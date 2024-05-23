В частности, певец признался, почему обходит тему отношений. Также он заинтриговал ответом на вопрос о том, встречается ли сейчас с кем-то.

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Что Артем Пивоваров рассказал о личной жизни

Артист сказал, что ему не нравится, что публичные лица должны постоянно говорить о своих отношениях.

Я так же нуждаюсь во внимании, любви, я просто человек, нуждаюсь в сексуальном контакте, физическом контакте, и я в этом такой же, как и все, ну, то есть меня ничего не отделяет, не отличает от других людей,

– отметил исполнитель.

Кроме того, он намекнул, что сейчас имеет любимого человека.

Отвечая на твой вопрос, я не забываю жить для кого-то одного,

– сказал Пивоваров Рамине Эсхакзай на вопрос об отношениях и женитьбе.

Интервью с Артемом Пивоваровым: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Артема Пивоварова