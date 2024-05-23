В частности, певец признался, почему обходит тему отношений. Также он заинтриговал ответом на вопрос о том, встречается ли сейчас с кем-то.
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Что Артем Пивоваров рассказал о личной жизни
Артист сказал, что ему не нравится, что публичные лица должны постоянно говорить о своих отношениях.
Я так же нуждаюсь во внимании, любви, я просто человек, нуждаюсь в сексуальном контакте, физическом контакте, и я в этом такой же, как и все, ну, то есть меня ничего не отделяет, не отличает от других людей,
– отметил исполнитель.
Кроме того, он намекнул, что сейчас имеет любимого человека.
Отвечая на твой вопрос, я не забываю жить для кого-то одного,
– сказал Пивоваров Рамине Эсхакзай на вопрос об отношениях и женитьбе.
Интервью с Артемом Пивоваровым: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Артема Пивоварова
- В течение длительного времени певец состоял в отношениях с девушкой Дашей Чередниченко.
- Пара дебютировала на публике в клипе на песню "Моя ночь", где они поцеловались.
- Впоследствии их неоднократно видели вместе.
- Однако в 2021 году появилась информация, что Артем разошелся с девушкой.
- В то же время в апреле этого года в сети распространились предположения относительно возможной женитьбы Пивоварова, на которые он загадочно ответил, отметив, что у него "очень много планов".
- Так, поклонники подозревают, что Чередниченко все еще может занимать особое место в жизни артиста.