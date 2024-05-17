Весь мир ожидает бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Вчера, 16 мая, боксеры имели возможность в последний раз пообщаться с журналистами.

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Усик появился на публике под трек Пивоварова

Александр Усик эффектно появился на пресс-конференции. Он вышел к журналистам под хит Артема Пивоварова и таинственной Klavdia Petrivna. Песня создана на основе стихотворения Гео Шкурупия, поэта "Расстрелянного возрождения". Это часть проекта певца "Твои стихи, мои ноты".

Примечательно, что боксер надел белый костюм с черными вышитыми элементами от украинского бренда Damirli. Этот наряд разрабатывали именно для него

Выход Александра Усика: видео

"Рад быть здесь. Благодарен господину Турки, благодаря которому этот бой состоится. Сделаем историю", – сказал чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.

Заметим, во время дуэли взглядов Тайсон Фьюри устроил клоунаду, отказавшись вернуться к Александру Усику. Но он не выбил из равновесия украинского спортсмена.

Что известно о бое Усик – Фьюри