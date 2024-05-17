Весь мир ожидает бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Вчера, 16 мая, боксеры имели возможность в последний раз пообщаться с журналистами.
К слову Бой с Усиком глазами Фьюри: "Цыганский король" потроллил украинца перед поединком в Эр-Рияде
Усик появился на публике под трек Пивоварова
Александр Усик эффектно появился на пресс-конференции. Он вышел к журналистам под хит Артема Пивоварова и таинственной Klavdia Petrivna. Песня создана на основе стихотворения Гео Шкурупия, поэта "Расстрелянного возрождения". Это часть проекта певца "Твои стихи, мои ноты".
Примечательно, что боксер надел белый костюм с черными вышитыми элементами от украинского бренда Damirli. Этот наряд разрабатывали именно для него
Выход Александра Усика: видео
"Рад быть здесь. Благодарен господину Турки, благодаря которому этот бой состоится. Сделаем историю", – сказал чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик.
Что известно о бое Усик – Фьюри
- Уже ночью 19 мая в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится бой между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Поединок должен был состояться еще 17 февраля, но за две недели до боя Фьюри получил рассечение на лице, ему наложили швы.
- Победитель битвы получит четыре основных титула королевского дивизиона – WBA, WBC, WBO и IBF.
- Оба боксера имеют статусы непобедимых. Александр Усик выиграл каждый 21 бой на профессиональном уровне. Тайсон Фьюри имеет 34 победы из 35 и одну ничью.