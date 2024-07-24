На днях исполнительница подогрела интерес к своей новой песне, опубликовав видео, где горячо целуется с подругой. Тогда ролик Анны вызвал разную реакцию сети, к которой она была готова.

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Тринчер решила отойти от образа "послушной девочки" и принять себя настоящей. Ее песня рассказывает о внутренних метаморфозах и желании перестать бояться своих чувств. Трек, полон свободы и смелости, призывает слушателей быть честными перед собой. Анна отмечает, что каждый имеет право на ошибку и поиск собственного пути.

Эта песня для меня очень особенная, потому что она о внутренней свободе и принятия себя такой, какой я есть. Она о том, как важно быть честным перед собой и не бояться перемен. Каждый из нас имеет свои секреты, свои "скелеты в шкафу" и это нормально. Я больше не хочу быть идеальной для кого-то, я хочу быть настоящей для себя,

– призналась певица.

Артистка также представила клип, похожий на творчество Бритни Спирс, которой вдохновляется. Трек сочетает в себе современные поп-мотивы с элементами электроники, которые заряжают энергией и настраивают на позитив.

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Напомним, недавно KOLA и Parfeniuk запремьерили песню "Температура". Трек освещает сложность восстановить чувства в отношениях, где погасла искра. Исполнители рассказывают о паре, которая пытается восстановить утраченные эмоции и вернуть страсть.