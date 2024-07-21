Show 24 расскажет о песнях украинских исполнителей, которые вышли за последнее время. Подготовьтесь к новым музыкальным впечатлениям и эмоциональным путешествиям вместе с самыми свежими релизами лета.

К слову Шлак, – солистка группы Tember Blanche высказалась о российских треках в музыкальных чартах

KOLA и Parfeniuk

Украинские звезды объединились, чтобы создать легкую летнюю композицию. Трек рассказывает о паре, которая находится на грани разрыва. Каждый понимает, что их любовь угасает, но никто из них не готов опускать руки. Это песня о сложности восстановления чувств в отношениях, где угасла искра.

KOLA и Parfeniuk – "Температура": смотрите видео онлайн

MamaRika и Balsam

Певица и рэпер, который служит в рядах ГПСУ, менее чем за день создали песню о разлуке. Трек передает чувства украинских пар и семей, которых разлучила война. Артистка предстала в клипе одинокая, ведь Balsam находится на службе. Рэпер признался, что хотел осветить боль, которую испытывают люди от разлуки.

MamaRika и Balsam – "Шепоче дощ": смотрите видео онлайн

YAROMIYA

Певица представила песню, которую называет гимном любви в самых разнообразных проявлениях. Эта песня с первых секунд захватывает искренностью и глубиной эмоций, раскрывая всю палитру чувств, что испытывает каждый влюбленный человек.

YAROMIYA – "Полий своїм вином": смотрите видео онлайн

Golubenko

Музыкант представил новую работу о глубоких чувствах и переживаниях парня, который находится в нездоровых отношениях. Композиция раскрывает его внутреннюю борьбу, ведь он стремится быть услышанным, но не готов выбраться из рук любимой.

Golubenko – "Почуй"

TEREN

Певица презентовала новую песню и видео в неожиданном амплуа. Это манифест об уверенной в себе девушке, которая знает, чего хочет от жизни. Песня наполнена современными танцевальными мотивами, что придает ей летней атмосферы.

TEREN – "Панна": смотрите трейлер онлайн

Milena Way

Харизматичная артистка представила трек, который сочетает в себе несколько танцевальных стилей. Своей новой работой она хочет подарить слушателям счастливые эмоции и помочь избавиться от плохих мыслей.

Milena Way – "Нестримний біт": смотрите трейлер онлайн

Макс Тищук

Банкир по профессии весной 2024 года начал карьеру музыканта. Новая песня - это любовная исповедь о расставании. Она рассказывает об отношениях пары и различных стадиях отношений – от страстной любви до болезненного расставания.

Макс Тищук – "Боляче": смотрите трейлер онлайн